VIDÉO - Des nouilles japonaises dans les Pyrénées : rencontrez un "maître soba" au cœur de l'Ariège

Il fabrique en effet ces nouilles japonaises traditionnelles, les sobas, comme il le montre dans le reportage de TF1 ci-dessus. Sa matière première est le sarrasin qu’il cultive et qu’il transforme dans son atelier. Trié, décortiqué et moulu pour obtenir une farine d’un blanc immaculé. Celle-ci est ensuite tamisée, et le rituel de pétrissage peut commencer. Il se fait tout en douceur, mais avec fermeté, pour obtenir une pâte de deux millimètres d’épaisseur.