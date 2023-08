VIDÉO - Dorées, sucrées... Une belle année pour les mirabelles de Lorraine

Elles profitent encore quelques instants du soleil avant de quitter leurs branches. Dans un verger, une cinquantaine de saisonniers s'activent pour le début de la récolte. Les mirabelles de Lorraine ont apprécié les pluies de ces derniers jours. "Cette année, on a une belle mirabelle, bien colorée. Les dernières pluies qu'on a eues ont permis d'avoir un calibre relativement important", explique Marie André, productrice. Et en plus, la chair reste ferme.