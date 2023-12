VIDÉO - Fêtes de fin d'année : derniers achats au marché de Rungis avant les repas de Noël

C’est bientôt le réveillon avec le casse-tête annuel du menu. Et c'est à Rungis que l'on trouve les meilleurs produits. Une équipe de TF1 s'est levée très tôt pour assister aux transactions entre grossiste et commerçants.

Au marché de Rungis (Val-de-Marne), c'est la dernière ligne droite avant les fêtes. Dernières commandes, dernières livraisons, dans une certaine frénésie, comme on peut le voir dans le reportage en tête de cet article. C'est ici que viennent s'approvisionner des milliers de détaillants et de semi-grossistes de la région parisienne. Ce sont ces produits que les Franciliens trouveront sur les étals de leur boucher ou de leur poissonnier pour les fêtes.

Et parmi les stars du moment dans les allées, il y a d'abord les produits de la mer. Coquillages, crustacés, tout y est, avec en plus, un zeste de bonne humeur. Sur les lieux, on ne verra pas de prix affiché : nous sommes dans le temple de la négociation. Comme au bon vieux temps des Halles, acheteurs et vendeurs se comprennent à demi-mot, en se glissant de temps à autre un chiffre à l'oreille... jusqu'à ce que le marché soit conclu.

30% du chiffre d'affaires annuel

L'autre produit vedette du moment, on le trouve dans le pavillon de la volaille : ce sont les chapons. Comme les autres vendeurs, Thierry SImon, boucher volailler, ne ménage pas ses efforts. Il est présent de minuit à midi, six jours sur sept, pour réaliser son chiffre d'affaires de l'année, au moins 30%.

Restaurateurs et commerçants préparent les fêtes dès le mois de novembre, mais à quelques jours de Noël, sur les lieux, le temps semble s'accélérer. Et pour finir, pour les amateurs de foie gras, les prix sont en baisse cette année 2023.