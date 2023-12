VIDÉO - Elle arrive (moins chère) sur le marché français : connaissez-vous la truffe chinoise ?

En France, la truffe se vend entre 500 et 1000 euros le kilo, mais cela pourrait bientôt changer avec l'arrivée sur le marché d'une variété chinoise. Elle pousse naturellement en grande quantité dans plusieurs régions, notamment le Yunnan, une province du sud du pays. Le 20H de TF1 s'est rendu sur place.

C'est un diamant noir, l'une des fiertés de la gastronomie françaises. Pourtant, la truffe ne se trouve pas que dans l'Hexagone. Sur les marchés du sud de la Chine, c'est le produit star de la saison, un incontournable pour les amateurs, une curiosité pour les novices. "J'en achète pour faire de la soupe", explique un homme face à des commerçants, dans le reportage du 20H de TF1 visible en tête de cet article.

Madame Zhenhui Zhu en vend dans la province du Yunnan, jusqu'à 8 kilos par jour. Et si elle n'hésite pas à le faire goûter gratuitement, c'est qu'elle lui coûte entre 40 et 115 euros le kilo, près de 10 fois moins cher qu'en France. "Les truffes sont aphrodisiaques, si vous en mangez, vous donnerez naissance à un fils", vante la vendeuse, sûre d'elle.

En Chine, la truffe est partout, et le pays en produit plus de 400 tonnes par an. Elles sont récoltées à une heure de route de Kunming, dans le Yunnan. Direction une forêt de pins à près de 2000 mètres d'altitude. Chaque jour, de novembre à mars, monsieur Yuanhong Ruan et ses rabassiers flairent les meilleurs coins de la forêt. "Très peu de gens traversent cette zone, c'est notre endroit caché", explique-t-il.

La quête peut durer des heures. Sur place, il n'y a ni chien ni cochon, les fins limiers sont des hommes, forts de leurs expériences et de leur œil acéré. "Ce sol est granuleux, ça veut dire qu'il y en a dessous", nous montre ainsi Yuanhong Ruan.

Un produit réputé moins savoureux que son équivalent français

En haute saison, ces ouvriers en ramassent 3 kilos par jour. Un trésor dont ils ignoraient la valeur il y a vingt ans à peine. "Avant, les gens ne savaient pas que les truffes étaient aussi précieuses, on ne pouvait même pas les vendre. On les donnait à manger aux cochons", poursuit le rabassier. Mais aujourd'hui, ce champignon fait vivre 600 villageois de la région.

Ainsi, au pied des montagnes, chaque semaine, un couple de restaurateurs rencontrés par le 20H de TF1, rend visite à son fournisseur. Le chef Mingze Ma, qui sait choisir les meilleures truffes, nous livre l'un de ses secrets. "Certains disent qu'elles sentent un peu la chaussette mouillée. Mais ce n'est pas que ça pue, c'est juste une odeur piquante, c'est normal", développe-t-il.

Vient ensuite l'étape de la préparation. Et le cuisinier, qu'on appelle en Chine "l'ambassadeur du champignon", ne lésine pas sur la quantité. "Pour la farce, je mets une truffe entière : 50 grammes", dit-il. Et pour cause : la truffe chinoise est réputée moins savoureuse que la française. Ce que le chef réfute. "C'est parce que vous n'avez pas trouvé la bonne espère. Venez en Chine, je vous emmènerai la cueillir."

Mingze Ma allie la truffe à la gastronomie chinoise. Au menu ce soir-là, une dégustation en 10 plats. Avant la surprise du chef : de... l'eau-de-vie à la truffe, un alcool infusé à 50 degrés.