VIDÉO - Foire du jambon de Bayonne : les recettes d'un succès

Laissons les jurés délibérer et suivons cette procession et ces effluves. Cette année marque la 560e Foire au jambon. Ce sont quatre jours de fête et de dégustation. Nous nous sommes bien sûr laissés tenter, convaincus par la qualité de ces jambons, dotés depuis 25 ans d'une Indication géographique protégée (IGP).