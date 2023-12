Journée mondiale de la raclette : les Français en sont fondus

Ce mercredi, c'est la journée mondiale de la raclette. Il s'agit du plat préféré d'un Français sur trois. En cette période, les fromagers enregistrent des ventes en hausse, ce qu'a constaté TF1 sur place.

L’instant est presque solennel pour célébrer l’union du fromage fondu et d’une pomme de terre encore fumante. La raclette, ou la recette du bonheur. Du fromage du Jura, du Morbier, une farandole de charcuterie et un bol de salade pour se donner bonne conscience. En plein hiver, la raclette réchauffe les cœurs et remplit les estomacs.

Pour être sûr de se régaler en cette journée internationale, il faut bien choisir ses produits. Cette année, la demande est tellement forte que certains commerçants sont même en rupture de stock. Et pour cause : les raclettes représentent un quart du chiffre d’affaires d’un fromager de la Madeleine (Nord) rencontré par TF1, dans le reportage visible en tête de cet article.

Chez les fromagers locaux, "ce sont souvent des fromages de meilleure qualité. On en mange moins que des fromages achetés en grande surface, qui est souvent plus salé", apprécie une cliente.

Pourtant, dans les grandes surfaces aussi, il y a du choix, à des prix plus accessibles : entre 10 et 20 euros le kilo.