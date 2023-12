VIDÉO - La gastronomie française à toutes les sauces

Du camembert à la baguette, en passant par les subtiles compositions de nos plus grands chefs, la gastronomie est une façon de décrire l’Hexagone et la richesse de ses terroirs.

Elle met l’eau à la bouche, électrise nos papilles, comble nos palais et assouvit tous nos appétits. La gastronomie française est donc à juste titre inscrite au patrimoine culturel immatériel de l’Unesco. Il faut dire que du terroir à la fourchette, elle est le fruit de talents et de savoir-faire ancestraux, à commencer par l’amour du bon produit.

Que pensez-vous par exemple d’un bon jambon ? Dans les brumes du Pays Basque, on élève le porc Kintoa qui passe le plus clair de son temps à manger en plein air. À son menu : châtaigne, gland et céréales. Natif de la vallée des Aldudes, Pierre fabrique un jambon d’exception, servi sur les tables des chefs étoilés.

Que seraient toutes ces saveurs sans un chef aux fourneaux ? Né au IXe siècle, Auguste Escoffier fut surnommé Le roi des cuisiniers. Il est le premier chef à recevoir la Légion d'honneur, le premier à rationaliser les tâches de chacun dans une cuisine. Il est aussi l’auteur de 5000 recettes numérisées à la bibliothèque de France pour être accessible via Internet. Une bible pour tous les cuisiniers d’aujourd’hui.