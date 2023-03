Les lasagnes : bonnes et pas chères

Passons à la préparation. Faites revenir les légumes à la casserole puis ajoutez la viande hachée. Imprégnez le tout de sauce tomate en conserve. Enfin, pour le montage final, il n'y a plus qu'à superposer les couches. Après avoir chemisé le plat avec les feuilles de lasagnes fraîches, tapissez d'une couche d'épinard. Ensuite, nappez avec la bolognaise, et recouvrez de béchamel et de fromage. Recommencez l'opération jusqu'à ras bord. Attendez trente minutes au four sans arrêt, pour un aller simple express vers la Toscane.