VIDÉO - Les secrets d'un bon barbecue

Recevoir ses amis chaque été et leur préparer des brochettes, c'est le plaisir d'Olivier. Pour faire baisser l'addition, il a fait le choix de brochettes de volaille en plus du bœuf. Avant la cuisson, il prépare une marinade pour y laisser tremper les morceaux de viande. "Plus longtemps, on l'aura laissé traîner au frigo, ça va s'imprégner au niveau des odeurs."

Après avoir découpé soigneusement poivrons et courgettes vient le temps de l'assemblage des brochettes. "On va partir sur du 100% poivron rouge, 100% jaune. C'est sympa on met un peu de couleur. On est sur l'été, donc on en profite".