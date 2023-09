VIDÉO - Made in France : un Époisses élu "meilleur fromage du monde"

Cette fromagerie située dans le village d'Époisses (Côte-d'Or) avait manqué le titre de quelques voix en 2021. Alors quand la nouvelle est tombée mardi dernier, les soixante salariés étaient émus et fiers. Une victoire d'autant plus savoureuse qu'une cinquantaine de pays et 1600 fromages et produits laitiers étaient en lice pour ce titre mondial. L'époisses est à la fois une AOC et une AOP, et est produit sur une partie du département, et plus marginalement dans l'Yonne et la Haute-Marne. Inventé au XVIᵉ siècle par des moines cisterciens établis dans le village d'Époisses, il avait été désigné "roi des fromages" par le gastronome Brillat-Savarin.