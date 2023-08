VIDÉO - Nos conseils pour cultiver une tomate goûtue

Le mildiou est l'ennemi numéro un des tomates. C’est un champignon qui prolifère avec l'humidité entre sept et 17 °C. Pour s'en débarrasser, il faut couper chaque feuille malade et toutes les tomates atteintes. Les dernières précautions : on doit retirer les gants, nettoyer le sécateur, et ne pas laisser ces feuilles et ces tomates dans vos composts. Ensuite, on prépare le traitement pour le reste de la récolte : un litre d'eau, une cuillère à café de bicarbonate, une cuillère d'huile. On secoue le tout et le pulvérise uniquement sur les feuilles.