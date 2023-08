VIDÉO - Pique-nique : deux recettes pour un sandwich gourmet, bon et pas cher

Pour la seconde recette, voici comment faire des rillettes de poisson. Dans la vidéo en tête de cet article, Jérémy nous propose de travailler l'aiglefin, plus accessible à tous. Cuit au four et assaisonné, on l'écrase avec de la crème fraîche. La préparation est idéale pour garnir un pain plutôt croquant. Des œufs, quelques crudités et des herbes aromatiques, le sandwich permet toutes les libertés.