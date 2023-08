VIDÉO - Pique-nique : les bons accessoires pour en profiter

Croquer dans un sandwich, se détendre ou jouer sur l'herbe, quoi de plus agréable pour terminer la journée. Pique-niquer sur les bords du Thouet, en Maine-et-Loire, est le réflexe de l'été pour certaines familles. "C'est zen, on ne pense à rien, ça nous fait du bien", sourit une vacancière. Pour être encore plus dépaysé, des étudiants préfèrent un coin d'herbe avec vue. Pour eux, aller au restaurant semble trop cher. Ils ont alors choisi le pique-nique, une option facile pour profiter de l'été.