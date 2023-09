VIDÉO - Quatre à table : à Athènes, le meilleur du régime méditerranéen

Dans le reportage de TF1 en tête de cet article, nous découvrons Athènes et ses spécialités culinaires qui sentent la Méditerranée. C'est ici que le chef étoilé français, Arnaud Bignon, s'est installé il y a sept ans. Nous lui avons lancé un défi : concocter un menu pour quatre personnes avec 30 euros.

Nous commençons par acheter des petits oignons rouges, des fleurs de courgettes qui serviront pour le plat principal, et de la romaine pour l'entrée. Il ne reste plus que les six abricots pour le dessert. Au total, nous avons dépensé 5,90 euros chez le maraîcher. À la crèmerie, notre chef choisit un fromage grec doux.