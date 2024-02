VIDÉO - "Quatre à table" à Lille : un menu en hommage à la frite

Les Français consomment 50 kg de pommes de terre par an. Sous sa forme de frites, ils en sont particulièrement friands. Le "Quatre à Table" de TF1 vous emmène à Lille, une ville référence en la matière, où un chef nous a concocté un menu spécial autour de la frite.

À Lille (Nord), sur la Grand'Place, dès l'ouverture des friteries à 11h30, personne ne résiste à un bon cornet de frites, un rituel incontournable ici. Le menu de "Quatre à Table", entrée, plat et dessert, devra mettre en avant l'aliment préféré des Français, pour moins de 30 euros pour quatre convives.

Un défi croustillant pour Alexandre Miquel, un Béthunois à la tête d'un restaurant étoilé de Lille, qui a décidé de rendre hommage à ce monument du patrimoine gastronomique local. Pour notre menu, le chef a également besoin de carottes, de poireaux, d'oignons, des oranges sanguines pour le dessert, et enfin de la polenta pour l'entrée. À la boucherie, on prend deux beaux morceaux de poulets, suffisants pour quatre personnes.

Pour l'entrée, il faut de la patience pour la polenta. Après cuisson, il faut la laisser de longues heures au froid pour pouvoir la couper. Comme pour les frites, il faut deux bains d'huile. Un premier bain pour cuire à l'intérieur, et un second pour obtenir le côté croustillant. Nous pouvons les récupérer, les hacher, et préparer une mayonnaise avec le jus de moule. Et voilà une moule-frite revisitée. Pour le plat, place à la traditionnelle poulet frite du dimanche.

Retrouvez l'intégralité de la préparation de ce repas autour de la frite dans la vidéo en tête de cet article.