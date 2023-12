VIDÉO - "Quatre à table" de Noël : un repas de fête à la montagne

Pour son repas de fête, "Quatre à table" a exceptionnellement doublé son budget, pour passer à 60 euros. Le menu est concocté par un jeune chef étoilé de Val d'Isère.

Un Noël à la montagne, lorsqu'il neige, s'annonce toujours sous les meilleurs auspices, surtout lorsqu'un jeune cuisinier étoilé prend en charge le réveillon. Antoine Gras, du restaurant "La Table de l'Ours", a relevé le défi de Quatre à Table, avec un budget doublé pour ce menu de fête, et porté à 60 euros. À Val d'Isère, la "ferme de l'Adroit" est un point de repère. On y a trouvé du fromage à raclette, un paquet de polenta, un litre de lait cru, et des œufs extra-frais.

Au marché de Chambéry, la poissonnerie travaille avec une exploitation piscicole locale, spécialisée dans la truite. Notre chef a pris de la farce, issue de trois sortes de viandes : du foie gras de canard, du porc et du gibier. Ensuite, on a acheté des choux, une grosse poignée de châtaigne, deux oignons doux et un peu de mâche.

Le chef opte pour un plat équilibré et un effet surprise. Il prépare le chou farci, agrémenté de tranche de truite, une petite salade de mâche et d'un œuf poché. Le tout, nappé d'huile de noix et de quelques œufs de truite. Une entrée soignée, à la portée de tous. Un mélange de polenta et de fromage à raclette pour la mise en bouche. Enfin, une plante sauvage infusée dans une crème anglaise pour finir en douceur.

Retrouvez la préparation de ce menu de Noël dans la vidéo en tête de cet article.