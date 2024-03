VIDÉO - "Quatre à table" en Corse : un menu à la châtaigne, de l’entrée au dessert

Ce "Quatre à table" de TF1 est consacré à la châtaigne. Un fruit riche en antioxydants, en magnésium, et en glucides, mais aussi en fibres. Il y a largement de quoi occuper nos sens, de l’entrée au dessert.

Polenta de châtaigne aux épinards avec ses chips de panzetta… cette assiette gourmande et de nombreux autres plats, Annie Susini, passionnée de cuisine, aime les partager. Ce samedi, on lui donne donc 30 euros pour un très bon repas pour quatre, à base de farine de châtaigne. Au menu : beignets de châtaigne au fromage de chèvre, polenta de châtaigne sur son lit d’épinards avec chips de panzetta, et cake moelleux de châtaigne à l’orange.

Ses courses, Annie les fait à Ajaccio (Corse-du-Sud). Sans gluten et peu calorique, la farine de châtaigne s’associe à de nombreux produits de saison. Des lamelles de panzetta, une spécialité de la charcuterie corse, ajoutent le côté insulaire. On en prend une dizaine de tranches. Il nous faut aussi des épinards, des œufs frais, du fromage de chèvre, ainsi qu'une orange.

Il faut les mêmes ingrédients pour l’entrée et le plat : 300 grammes de farine de châtaigne tamisée, 150 ml de lait, le fromage de chèvre et du sel. La seule différence, c’est le mode de cuisson. L’accompagnement se fait avec notre poitrine de porc de fumée, grillée dans la poêle. Utilisez ensuite les derniers grammes de farine de châtaigne pour le dessert et zestez comme vous pouvez. Pour la touche sucrée, Annie a son secret : une petite cuillère de miel.