VIDÉO - "Quatre à table" en Suisse : un menu à base de gruyère pour l'hiver

Notre "Quatre à table" de ce samedi s'intéresse à un fromage étranger : le gruyère. Un jeune chef suisse en a fait son produit-phare, de l'entrée au dessert.

Matthieu Maeder est un jeune chef amoureux de sa région suisse, le district de la Gruyère. Il a accepté de relever le défi du "Quatre à Table" de TF1, celui de nous préparer un repas pour quatre personnes avec du gruyère à chaque étape, de l'entrée jusqu'au dessert... et le tout pour moins de 30 euros. Nous faisons un arrêt au marché pour quelques fruits et légumes, notamment des épinards, des clémentines et du champignon. Nous prenons aussi des œufs, du gruyère, du beurre, du yaourt et du lait.

En cuisine, nous allons préparer l'entrée : un œuf parfait avec épinard et champignon sautés. Le chef prépare d'abord une poêlée de champignon et d'épinard. L'œuf parfait, c'est un œuf cuit une heure par 63 degrés. Pour la sauce, nous faisons fondre du gruyère dans du lait, puis on mélange avec des jaunes d'œufs et du beurre.

En plat, nous préparons un soufflé. La base est une béchamel, dans laquelle nous ferons fondre du vieux gruyère. En dessert, nous concoctons un cheesecake en faisant fondre le gruyère dans le yaourt. Ensuite, nous râpons le zeste des clémentines et versons cet appareil sur du biscuit mélangé avec du beurre.

