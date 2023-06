VIDÉO - "Quatre à table" : les saveurs de Tahiti sur les rivages de la côte basque

Pour notre entrée, la découpe du poisson est primordiale. Les cubes de thon sont plongés quelques minutes dans de l'eau salée. Les légumes sont ensuite râpés, coupés, salés, poivrés et mélangés au lait de coco. Pour le plat, le poulet et l'oignon sont coupés en cubes. Le tout est doré avec l'ail et les cébettes. Les épinards sont rajoutés, et une minute plus tard, le lait de coco est versé. Enfin, pour le dessert, place à un délicieux gâteau à la banane.