VIDÉO - "Quatre à table" : préparez une galette des rois avec la meilleure pâtissière du monde

À l'occasion de l'Épiphanie, le "Quatre à Table" de TF1 se consacre naturellement à la galette des rois. Récemment désignée meilleure pâtissière au monde, Nina Métayer nous a livré ses conseils.

Le défi à relever pour Nina Métayer, la championne du monde de pâtisserie, est de préparer une bonne galette des rois pour 25 euros. "Pour une bonne galette des rois, il faut de la farine, du sucre, des œufs, de la poudre d'amandes et surtout un très bon beurre", nous explique-t-elle dans la vidéo à retrouver en tête de cet article. La cheffe-pâtissière a relevé le défi de "Quatre à Table", en préparant un goûter avec une galette pour un maximum de 25 euros pour quatre.

On prend donc la direction d’une fromagerie dans le sud de Paris. Et ce n’est pas n’importe quel beurre que l’on achète, mais deux grosses plaquettes d'AOP Charentes-Poitou. Trois œufs frais et une brique de lait demi-écrémé sont ajoutés au panier. À l’épicerie, on prend de la farine et 100 grammes de poudre d’amandes.

L'épaisseur de la pâte, étape cruciale

Dans l’atelier de Nina Métayer, tenue de travail obligatoire. On commence par la pâte feuilletée, la base de la galette. Son astuce : ne surtout pas faire fondre les gros morceaux de beurre dans la pâte. Il faut ensuite la plier et l’aplatir à plusieurs reprises jusqu’à obtenir cinq millimètres d’épaisseur.

Pour la garniture, rien de plus simple. Il faut mélanger les œufs, la poudre d’amandes et le sucre cassonade. Une fois la crème d’amandes étalée sur la pâte, il ne manque plus qu’à placer la fève. La galette, renfermée, part au four pendant une heure à 150 degrés. Il n’y a plus qu’à déguster la galette avec une bonne tasse de chocolat chaud.

Retrouvez le détail de la recette de Nina Métayer dans la vidéo en tête de cet article.