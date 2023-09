VIDÉO - "Quatre à table" : un menu consacré à la framboise

On prend ensuite la direction du marché d’Annemasse (Haute-Savoie). On y prend des tomates à coulis, une botte de cébettes, un concombre et un tout petit fenouil. Des courgettes bio et des œufs sont ajoutés au panier pour le plat principal. Chez le fromager, une spécialité locale à base de petit-lait et une brique de lait de montagne. On termine le marché avec une brioche gourmande : le Saint-Genix.