VIDÉO - Quatre à table : un menu "débrouille" pour le réveillon, à 50 euros

TF1 vous suggère quelques idées pour les repas de fête, à moindre coût : 50 euros. Ce menu de réveillon pour quatre personnes est possible, avec des produits bien choisis.

Émilie Laraison, photographe culinaire, est aussi mère de famille. Elle était toute désignée pour concocter un repas festif, mais raisonnable, et préparer un réveillon malin pour quatre personnes, pour seulement 50 euros. Elle nous propose de commencer par un apéro, en achetant du haddock, qui fera un excellent amuse-bouche. De plus, il est économique : 3,47 euros.

Du magret à la place du foie gras

Pour l'entrée, Émilie a pensé à une salade gourmande. À la place du foie gras, elle a choisi 20 tranches de magret, pour moins de 7 euros au total. Puis, c'est au tour des légumes. Pour l'apéritif, un radis noir. Pour le plat, des carottes, des pommes de terre, un paquet de châtaignes cuites et des champignons. Pour l'entrée, un mélange de salades, quelques noix, une jolie pomme et quatre clémentines. Le plein de fibres et de vitamines pour 20,16 euros.

Souvent, la vedette du réveillon, c'est une grosse volaille fermière. Mais la viande blanche est tout aussi goûteuse, et beaucoup moins chère. Il n'y a rien de plus festif qu'une farce maison. Coupé en deux, le rôti n'a plus qu'à la recevoir. Le tout, à moins de 8 euros. Il ne faut pas oublier les bulles fines et festives d'un vin pétillant du Val de Loire. Enfin, une tablette de chocolat pour un dessert surprise.

Retrouvez la préparation de ce menu de réveillon dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.