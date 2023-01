Riz au lait : la recette d'un dessert bon et pas cher

Un classique de notre enfance : le riz au lait. Pour le préparer, rien de plus simple : il faut bien évidemment du lait et du riz, et pour le caramel, du sucre, du beurre et de la crème. Lucie Le Doaré, fromagère à la Laiterie brestoise, nous livre sa recette dans le reportage du 13H de TF1 visible en tête de cet article. La jeune femme préfère prendre du lait entier produits localement, face aux embruns. Comptez un peu plus d'un euro le litre

Pour le riz, là encore, Lucie ne choisit pas n'importe lequel. Elle privilégie le riz rond blanc de Camargue, du Domaine de Beaujeu, bien meilleur au niveau gustatif. En caisse, elle a dépensé un peu plus d’un euro pour le riz nécessaire à la recette.