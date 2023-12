VIDÉO - Soupe : la recette du succès

Les températures baissent, c'est la saison des soupes. Chaque Français en consomme près de treize litres chaque année. On peut l'acheter toute faite ou la préparer soi-même, mais le temps qu'on y consacre et le prix ne sont pas les mêmes.

Trois fois par semaine, Émilie Franzo, blogueuse et autrice culinaire, cuisine ses propres soupes. Un meilleur goût, selon elle, et surtout un prix bien plus avantageux. "Ça coûte moins cher d'acheter ses produits soi-même plutôt qu'une soupe toute prête", assure-t-elle. Elle estime à moins de 2 euros le prix de sa recette pour quatre personnes, quand il faudra compter entre 5 et 10 euros pour la même quantité achetée dans une grande surface.

En France, la vente des soupes est en baisse dans les supermarchés : moins 9% en un an. Les acheteurs sont dissuadés par les prix de ce produit, en hausse d'environ 8% avec l'inflation. Les industriels doivent donc se réinventer pour séduire davantage de clients. Dans les cuisines de GreenShoot, les chefs développent une recette à base de pomme de terre, de carotte et de cheddar, avec une touche d'originalité. L'entreprise change ses recettes tous les ans, car elle doit répondre à l'exigence des consommateurs.

Cette tendance n’a pas échappé à un bar à soupe. Les clients s'y pressent avec l'arrivée de l'hiver. Au menu, soupe de lentilles corail au butternut ou au potimarron. La promesse du succès : tout est fait maison. La soupe est un produit traditionnel devenu symbole du fait maison. Chaque Français en consomme près de treize litres par an. Retrouvez tous les détails du reportage dans la vidéo en tête de cet article.