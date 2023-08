VIDÉO - "Tout vient du melon" : aux origines du calisson

Dans la même fabrique, on confectionne la pâte à base d'amandes. Rien n’a changé depuis 1974. Les machines utilisées datent de plus d’une centaine d’années. C’est un travail artisanal jusqu’à l’étape finale qui est la découpe de cette emblématique forme de losange et du glaçage royale, bien sûr.

En ce lieu, quatre millions de calissons remplissent chaque année des petites boites. L’origine de cette confiserie remonte jusqu’au XVe siècle, aux noces du roi René et de la reine Jeanne. Depuis, le calisson est une institution en Provence.