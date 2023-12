VIDÉO - Fêtes de fin d'année : comment le menu de nos repas a traversé les époques

Les repas de fête sont une longue tradition en France, même si au fil des décennies, les menus ont changé et évolué. Mis à part quelques classiques, la cuisine s'est quelque peu modernisée. Le JT de TF1 nous ouvre les papilles.

Que serait un réveillon sans champagne ? C’est l’incontournable des fêtes depuis toujours. Il accompagne le foie gras, les huîtres et la viande dans les assiettes. Côté victuailles, chacun à sa façon, selon ses goûts et ses moyens, compose son menu de réveillon.

La recherche du bon produit

Et depuis les années 60, il n’a pas beaucoup changé. De la dinde, des huîtres, du saumon... Ces plats indémodables traversent les époques et garnissent les tables du soir de Noël jusqu'au Nouvel an. D'ailleurs, à l'approche du 31 décembre, poissonniers et charcutiers sont pris d’assaut pour les derniers préparatifs. Le repas de fête, c'est aussi la recherche du bon produit, car c’est le moment où l’on se fait plaisir. Truffes fraîches, coquillages, foie gras, chacun mise sur son préféré.

Mais dans les années 80, de nouveaux menus commencent à voir le jour. Purée de pois chiche, pâté de soja ou cocktail de légume, les plats végétariens s’invitent à la table des fêtes. "Ce qui remplace la viande, ce sont les céréales. Et puis quelques tartes, comme les tartes aux oignons ou aux aubergines couronnent le tout", détaille un habitué, dans la vidéo de TF1 en tête de cet article.

Pour la touche finale, le repas s’apprécie davantage sur une table bien décorée, avec un autre incontournable, la pièce montée au foie gras dans les années 60. Elle a laissé place à des notes plus sucrées, 60 ans plus tard, avec la pyramide de chamallows pour ceux qui ont gardé une âme d’enfant.