VIDÉO - Les trésors gourmands de la Provence

Ce matin-là, à deux pas du village du Cucuron, c'est surtout le thym et le romarin qu'il est venu chercher sous le soleil. Des herbes aromatiques dont la forte odeur permet à l'origine d'éloigner les prédateurs. "La plante a créé ces arômes-là pour se défendre, et l'humain a appris que ces arômes lui servaient aussi", explique Paul. Ces herbes de Provence ont des vertus médicinales, elles sont antiseptiques et favorisent la digestion. Cela fait partie du terroir du Luberon.