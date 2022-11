Thanksgiving : un menu de fête pour quatre personnes à moins de 30 euros

Et qui dit fête dit forcément repas. Aux États-Unis, les Américains passent parfois plusieurs jours en amont en cuisine pour célébrer ce jour de grâce. À table, de grands classiques que nous avons voulus, nous aussi, reproduire : de la dinde farcie, et une tarte sucrée au potiron. Pour nous accompagner, nous avons fait confiance à une spécialiste : Cathleen Clarity, une Américaine passionnée de cuisine qui vit en France depuis plus de 20 ans.