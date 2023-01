Truffe noire : comment cuisiner facilement ce produit de luxe (sans se ruiner !)

Alors comment s'y retrouver ? Premier conseil chez Christopher Poron, président de l'entreprise Plantin à Puyméras (Vaucluse) : bien regarder les étiquettes. "Généralement, il faut compter au moins entre 3 et 5 % de truffes", explique ce spécialiste. Le mieux est encore d'acheter de la truffe fraîche. Mais cela a un coût : entre 1 000 et 1 200 euros le kilo. Et cette année, elle est plus chère en raison de la sécheresse. Le produit est rare.