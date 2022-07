Un produit, une région : la fleur de courgette, fleur du soleil

Dans ce restaurant de spécialités niçoises, les fleurs de courgette sont au menu tous les jours en été : "c'est un goût que les locaux vont reconnaître et on époustoufle toujours les touristes avec nos fleurs parce qu'on mange des fleurs quand même". Ici, on les prépare de deux façons : farcies avec un mélange de viandes et en beignets. La recette est toujours la même. Dans cette famille, on se la transmet depuis trois générations. C'est le moment de profiter de cette spécialité typiquement niçoise qui sent bon le sud et l'été.