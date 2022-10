Un resto ouvrier dans la cours des grands

Ce lundi, ce restaurant ouvrier propose du cordon bleu au menu du midi, un classique. Mais ici, un autocollant fait toute la différence. Cet établissement est l'un des rares à intégrer le prestigieux guide Gault et Millau. Les propriétaires n'en reviennent toujours pas. "Je sus ravie, je suis contente et fière. Je suis sur un petit nuage", "c'est une reconnaissance et un encouragement à continuer ce qu'on fait. Ça veut dire qu'on est sur la bonne voie", expriment Emmanuel Muro et Sandrine Laskri.