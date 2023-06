VIDÉO - Une bonne glace, tout un art !

C'est une vitrine glacée et colorée devant laquelle les gourmands ne peuvent que succomber. Ces glaces et ces sorbets sont fabriqués par David Watté. Une reconversion professionnelle réussie : il y a dix ans, il a quitté son poste de Responsable des achats pour devenir glacier. "Le papa de mon épouse était glacier en Italie. Et à chaque fois que j'y allais, je me régalais et je me disais 'en France, je n'arrive pas à manger une glace aussi bonne."