VIDÉO - "Une recette merveilleuse" : la poêlée de pommes de terre à l'ail et au romarin

Nos jardiniers du 13H de TF1 ont leur panier rempli de pommes de terre nouvelles, tendres, légèrement sucrées. On les récolte en ce moment jusqu’à la mi-août environ. Aussitôt ramassées, aussitôt cuisinées avec Sandrine qui vous dévoile une nouvelle recette gourmande.

Elles sont arrivées avec les beaux jours. Les pommes de terre nouvelles sont prêtes à être récoltées. Malgré leur petite taille, elles ravissent nos jardiniers. "On cultive ça pour le plaisir du goût, puis de retrouver les premières pommes de terre de l’année", confie Thierry Gabet. "La peau ici est très fine donc on peut la manger. Elle est même délicieuse, elle est pleine de vitamines. En plus, elles ont un petit goût légèrement sucré", rajoute Sandrine Duport dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article.

Alors pourquoi se priver ? Il faut juste savoir quand les récolter : 90 jours, car les pommes de terre que Thierry a plantées ne sont pas à proprement parler des pommes de terre nouvelles, mais des pommes de terre dites précoces. En effet, il y a trois catégories selon lui : nouvelles, primeurs et précoces. Pas toujours facile de s’y retrouver. Ce n’est donc qu’une question de maturité. Il nous explique : "Les pommes de terre nouvelles sont celles qui sont récoltées toute l’année, avant la pleine maturité".

En cuisine, avec Sandrine et nos pommes de terre précoces, on va réaliser une poêlée gourmande à l’ail, au thym et au romarin. Mettre les pommes de terre à cuire dans l'eau bouillante avec du gros sel et à couvert. "C'est une recette merveilleuse, on épluche, ni les pommes de terre, ni les gousses d'ail", explique-t-elle dans la vidéo du 13H de TF1 en tête de cet article. À l'aide d'un couteau, écraser les gousses, une par une. Même opération avec les pommes de terre. Il faut écraser les pommes de terre dans la paume des mains. "Le beurre va ainsi rentrer dans la chair de la pomme de terre et lui donner une saveur incomparable", explique Sandrine. Il ne reste plus qu'à les poêler au beurre salé et à savourer.