Vos astuces pour faire aimer les légumes aux enfants

Dans cette famille, eux aussi ont commencé leur éducation aux légumes dès le plus jeune âge, comme un jeu de découverte. "Quand ils avaient deux ans et quand ils commençaient à pousser des dents, on leur donnait des petits morceaux. Je coupais la tomate qu'ils puissent goûter, c'est sucré", raconte la maman.