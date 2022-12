Le 13H fête Noël : le coquelet farci de Noël d’Occitanie

Louise coupe le pain de mie. Sa mère hache les pruneaux. Les fruits secs vont macérer pendant une dizaine de minutes. L'échalote et le veau sont coupés en petits morceaux, puis mixés avec les autres ingrédients. Il ne manque plus que le foie gras pour apporter encore plus de goût. Et le coquelet est prêt à être farci, une étape qu'Aurélie maîtrise moins.