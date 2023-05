VIDÉO - Les secrets pour réussir vos bouchées à la reine

Une fois en cuisine, plongez les viandes dans l'eau froide salée : le veau, les filets de poulet et les cuisses. Portez le tout à ébullition et profitez-en pour préparer vos quelques carottes, poireaux et navets. Le bouillon sera notre base, mais n'oubliez pas d'en écumer la surface. Avec les légumes et le bouquet garni, la cuisson doit équilibrer tendreté et fermeté. Coupez le veau en dés d'un centimètre et n'oubliez pas de réserver les légumes. Ils vous feront votre potage ce soir.