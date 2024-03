Voici ce que vous devriez toujours faire avant de manger des amandes

Les amandes contiennent de l’acide phytique, qui bloque l’absorption de certains nutriments et complique la digestion. Faire tremper les amandes dans l’eau permet de faire disparaître l’acide phytique. Les amandes doivent être consommées dans les trois jours après le trempage.

Protéines, minéraux, fibres… Les amandes sont de très bonnes alliées santé d'un point de vue nutritionnel. Mais est-ce vraiment bon de les manger telles quelles, ou faut-il les faire tremper dans l’eau ? On fait le point.

De l’acide phytique dans les amandes

Les amandes sont riches de plein de bonnes choses utiles à notre corps, comme des fibres, des protéines, des minéraux, du bon gras, des lipides, qui en font un en-cas performant d’un point de vue nutritionnel. Reste qu’il y a un mais puisque les amandes contiennent aussi un inhibiteur d’enzymes, appelé acide phytique, qui va bloquer l’absorption de certains nutriments. S’il permet une bonne conservation de la graine dans la nature, il empêche une bonne digestion de l’aliment. À noter que l’amande détruit naturellement cet acide phytique au printemps, pour relancer le processus enzymatique et permettre à la graine de germer.

Pourquoi faire tremper les amandes ?

Pour permettre à notre corps une meilleure assimilation de l’amande, l’idée est donc de faire disparaître l’acide phytique contenu dans les graines, comme elles le font d’elles-mêmes au printemps. Pour cela, il suffit de laisser tremper les oléagineux dans l’eau avant de les consommer. Vous pouvez ainsi plonger vos amandes dans un grand bol d’eau et les laisser reposer toute une nuit. La présence d’eau va permettre d’enclencher le processus de germination et faire disparaître l’acide phytique. De cette manière, les protéines et les nutriments vont être mieux assimilés par le corps et la densité nutritionnelle des graines sera plus importante. La teneur en vitamines va s’accroître et les protéines vont, elles aussi, être multipliées.

Une durée de conservation réduite

Une fois trempées pendant plusieurs heures, il vous suffit de rincer les amandes à l’eau claire et de les sécher avant de les déguster. Naturellement, elles seront un peu plus molles que si vous les dégustez sèches. L’autre changement majeur se joue au niveau de la conservation. Si vous pouvez stocker des amandes sèches durant des mois, elles ne pourront se garder que durant trois jours, et au frigo, une fois trempées. Il est donc préférable de faire tremper des petites quantités de fruits secs et de réitérer l’opération au besoin afin d’éviter le gaspillage.

Cette opération de trempage est également recommandée pour les autres oléagineux qui contiennent de l’acide phytique. Parmi eux, on trouve notamment les noix, les graines de tournesol, ou encore les graines de courge.