Voici ce que vous devriez toujours faire pour bien conserver le riz

Facile à cuisiner et à digérer, le riz qui accompagne de nombreux plats se conserve avec précaution, qu'il soit cru ou cuit. Après cuisson, cet aliment de base peut développer des bactéries et entraîner une intoxication alimentaire s’il est mal conservé. Laisser le riz refroidir à température ambiante fait partie des erreurs les plus courantes qu’il convient de corriger.

Faites-vous partie de ces Français qui consomment six kilos de riz par an ? Riche en glucides complexes, la céréale la plus consommée dans le monde présente de nombreux avantages, notamment d’un point de vue nutritif. Mais attention à sa conservation ! Ne pas stocker correctement votre riz peut entraîner une intoxication alimentaire. Rien qu’en 2022, Santé publique France fait état de 16 763 personnes concernées par des nausées, diarrhées, fièvres et crampes abdominales.

Pourquoi ne faut-il pas laisser le riz cuit à l’air libre ?

Présente dans le riz, la bactérie bacillus cereus libère des toxines dangereuses pour la santé. Selon Santé publique France, cet agent pathogène très résistant à la cuisson fait partie de ceux qui sont le plus couramment suspecté d’entraîner des intoxications alimentaires.

Pour ne pas compromettre votre santé, il est conseillé de consommer le riz sans attendre. Ne le laissez pas refroidir pendant des heures, mais seulement une petite demi-heure à température ambiante. Pour accélérer le processus de refroidissement, vous pouvez étaler le riz sur une plaque.

Si vous dépassez cette durée, vous prenez le risque d’une intoxication alimentaire, car du riz refroidi trop longtemps peut engendrer le développement de la bactérie bacillus cereus, à l’origine des intoxications alimentaires. Même si le nombre de décès reste très faible (0,1 % des cas en 2022), les symptômes similaires à ceux d’une gastro-entérite ne sont pas agréables et peuvent atteindre votre état de santé. Ils peuvent durer de quelques heures à plusieurs jours.

Comment bien conserver le riz ?

Le riz, comme les autres aliments secs ou encore la farine, se conservent mieux que les aliments frais. Toutefois, ils supportent mal la lumière, l’humidité, la chaleur et les petits parasites tels que le charançon. Il vaut mieux donc placer votre riz cru dans une boîte hermétique, rangée dans un placard.

Une fois cuit, le riz ne se conserve pas longtemps au réfrigérateur. De préférence, on le consomme dans les 24 heures et jamais au-delà de quatre jours. Le riz se stocke au réfrigérateur dans une boîte hermétique correctement fermée. Plus tard, les restes peuvent rejoindre une salade ou une autre composition. Quelle que soit la recette, prenez bien le temps de réchauffer le riz avant de le consommer.

Si jamais vous voulez éviter le gaspillage alimentaire, pensez à la congélation. Le riz fait partie de ces aliments qui se congèlent sans précautions particulières. Si vous cuisinez généreusement, divisez le riz en plusieurs portions individuelles et sortez-les au fur et à mesure.