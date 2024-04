Voici ce qui se passe dans votre corps si vous buvez du soda chaque jour

Une canette de soda contient l’équivalent de six morceaux de sucre. L’organisme transforme cette grande quantité de sucre en graisse et la stocke partout dans le corps. La consommation régulière de soda peut provoquer, à terme, du diabète, des maladies cardiovasculaires ou un cancer du foie.

Qu’ils soient à la pêche, à l’orange ou au citron, les sodas plaisent autant aux petits qu’aux grands. À tel point que certains ne peuvent plus s’en passer tant ces boissons sucrées sont addictives. Mais cette consommation n’est pas sans effet sur le corps. On vous explique ce qui se passe si vous buvez du soda tous les jours. Spoiler : ce n'est pas joli.

De quoi le soda est-il constitué ?

À l’origine, le soda est constitué d’eau, de sucre et d’extraits de plantes ou de fruits. Si la composition varie d’une boisson à l’autre, la teneur en sucre d’une canette de 33 centilitres est d’en moyenne 30 grammes. Ce qui équivaut pratiquement à six morceaux de sucre. C’est tout ce que comporte l’étiquette nutritionnelle des sodas, puisqu’ils ne contiennent ni lipides, ni vitamines, ni protéines. Ils font partie de ces aliments que l’on appelle "à calories vides", c’est-à-dire qu’ils n’apportent aucun nutriment ou micronutriment utile au corps.

Quel est l’impact du soda sur le corps ?

L’organisme humain a besoin d’environ 25 grammes de sucre par jour, indique l’Organisation mondiale de la santé. Avec ses 30 grammes pour 33 centilitres, une seule canette suffit à dépasser la quantité d’apport nécessaire au quotidien. D’autant qu’il ne s’agit pas de "bon sucre", à savoir du glucose, mais bien souvent de sucre raffiné, qui ne présente pas les mêmes bienfaits puisqu’il est pauvre en vitamines et en minéraux. Même s’il est dépourvu d’apports, il n’en est pas moins calorique.

Lorsque vous buvez un soda, votre corps reçoit donc une grande quantité de sucre qu’il doit absorber. Cet apport n’est pas bénéfique pour lui, l’organisme se défend. C’est ainsi que le pancréas se met en marche et est contraint de transformer le sucre ingéré en graisses, pour ramener le taux de glucose présent dans le sang à un niveau correct. Le trop-plein de sucre se trouve ensuite stocké dans le foie, mais si l'absorption journalière est régulièrement supérieure à la quantité recommandée, alors le foie ne parvient plus à faire face. Le sucre, transformé en graisse, va donc se loger ailleurs, par exemple dans la ceinture abdominale. Ce qui explique que le gras finisse par devenir apparent et que le soda contribue directement à l’obésité.

Quels sont les risques pour la santé ?

Fortement sollicité face à cette grande quantité de sucre, le pancréas fabrique de l’insuline pour réguler le niveau de glucose dans le corps. De quoi perturber l’organisme, qui devient, petit à petit, résistant à l’insuline. Ce phénomène peut alors conduire à un diabète de type 2.

Un risque de maladie cardiovasculaire existe aussi chez les personnes qui consomment du soda quotidiennement. En effet, le sucre est transformé et stocké en urgence un peu partout dans le corps. Les artères peuvent alors se boucher, ce qui favorise l’apparition de problèmes tels que l’hypertension et les accidents vasculaires.

La graisse vient aussi naturellement se loger dans le foie, ce qui provoque une inflammation de l’organe. À force de se répéter, ce phénomène finit par attaquer drastiquement l’organe et causer de gros dégâts, comparables à ceux provoqués chez une personne alcoolique, explique l’Inserm. C’est ce qu’on appelle la maladie du soda ou "la maladie du foie gras", qui se nomme en réalité la stéatohépatite non-alcoolique, qui peut conduire au développement d’un cancer du foie.

Les sodas light ou sans sucre sont-ils meilleurs pour la santé ?

À force d’être décriées pour leurs boissons à forte teneur en sucre, les marques de sodas ont été poussées à se réinventer. C’est ainsi que des versions "allégées" ou "zéro" ont été conçues, remplaçant le sucre par des édulcorants. Néanmoins, les études n’ont pas montré de nettes améliorations avec ces produits, qui entretiennent tout autant la dépendance au goût sucré et provoqueraient des sensations de faim. D’autant que, parmi les édulcorants employés, on trouve de l’aspartame, classé par le Centre international de recherche sur le cancer de l’OMS comme étant "peut-être cancérogène pour l’homme". Pas de quoi se réjouir pour notre santé.