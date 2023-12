Vrai ou faux : l’hiver est la meilleure saison pour manger des huîtres

Plusieurs dizaines de tonnes d’huîtres seront ouvertes pendant les fêtes en France. Ces mollusques marins riches en protéines et en oligo-éléments, consommés crus ou cuits, sont généralement servis en entrée avec du vinaigre à l’échalote ou une tranche de citron. Avons-nous raison d’en consommer massivement en hiver ? Respectons-nous la saisonnalité du produit ?

La France est le leader européen de l’ostréiculture avec 88 % de la production d’huître totale, selon les dernières analyses de Graph’Agri d’Agreste publiées en 2022. Dans l’Hexagone, ces mollusques à coquilles feuilletées sont cultivés dans sept bassins ostréicoles, que sont la Normandie, le nord et le sud de la Bretagne, la Vendée, la Charente-Maritime, Archachon et la Méditerranée, qui répondent de différentes techniques d’élevage. Plusieurs variétés d’huîtres se font concurrence, la plus produite et la plus consommée étant l’huître creuse, dont le calibre varie de 0 à 5 en fonction du poids. Elle se mange aussi bien crue, que gratinée au four, nature pour les puristes ou imbibée de vinaigre à l’échalote. Tandis que les poissonneries de France s’activeront bientôt à la préparation de plateaux de Fine de claires, Creuse fine de Paimpol, de Gillardeau ou Gravette, est-il raisonnable de consommer des huîtres à cette période de l’année ?

Faut-il consommer les huîtres uniquement les mois en "r" ?

Un mythe raconte que l’on ne peut manger les huîtres que les mois qui comportent un "r", soit en janvier, février, mars, avril, septembre, octobre, novembre et décembre. Sur le site du ministère de l’Agriculture, il est confirmé que la saisonnalité des huîtres s’étend d’octobre-novembre à février-mars, en fonction des variétés. En fait, tout dépend de si on les préfère laiteuses ou plutôt fines et iodées. Les mois "sans r" en (mai-juin-juillet-août) sont ceux où les huîtres sont généralement plus laiteuses puisqu’elles sont en période de reproduction. Par conséquent, les huîtres sont bonnes toute l’année, la Maison de l’huître rappelant que vous pouvez même en manger durant les périodes de grosses chaleurs.

Pas qu’une question de goût

Pourtant, il a longtemps été déconseillé de consommer les huitres durant les mois sans "r" en raison des risques de maladie. D’après une étude publiée en 2019 dans la revue Plos One, cette pratique remonterait à des milliers d’années, alors considérée comme étant plus hygiénique et écologique. Les huîtres se reproduisant durant la période estivale, ne pas les consommer durant quelques mois permettait de renouveler suffisamment la ressource avant le retour de l’hiver, soutenaient Nicole Cannarozzi et Michal Kowalewski, spécialistes de paléontologie des invertébrés au sein du Muséum d'histoire naturelle de Floride. Les huîtres laiteuses n’ont pas le même goût que les huîtres dites "normales". D’abord, leur texture est plus épaisse et charnue. Elles sont également plus âpres, consistantes et coulantes, que certaines personnes trouveront aussi plus écœurantes.