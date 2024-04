Boeing : après les incidents en série, les ingénieurs accusent

Après plusieurs incidents en vol, les autorités américaines enquêtent sur de possibles défaillances dans le processus de fabrication. D'anciens ingénieurs de la firme de Seattle ont tenu sous serment des propos alarmistes ce mercredi.

Il y a d’abord eu une porte arrachée en plein vol, en raison de boulons mal vissés ; quelques mois plus tard, une roue qui se décroche en plein décollage ; puis un capot de moteur qui se détache avant de s’envoler… Des défaillances en répétition, sans victime, sur différents modèles de l'avionneur américain Boeing.

Et à présent, d’anciens et d'actuels employés de Boeing dénoncent, devant une commission d'enquête américaine, de graves problèmes sur la sécurité sur les avions du constructeur. C’est le cas de Sam Salehpour, ex-ingénieur qualité. Selon lui, trois modèles présentent de graves anomalies de construction, le 737 Max, le 787 Dreamliner et le Boeing 777.

L’avionneur a immédiatement rejeté ses accusations et se dit confiant dans la sécurité de ses appareils. À l’aéroport de Paris à Orly, ce jeudi, dans l’après-midi, plusieurs d’entre vous auraient préféré ne pas être questionnés sur ses questions.

