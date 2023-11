Calendrier scolaire : faut-il bousculer les vacances ?

Faut-il réformer notre système de vacances scolaire ? On sait que le président souhaite raccourcir les congés d’été, mais une commission travaille aussi sur la question des zones A, B et C. Elle réfléchit à n’en garder que deux sur les trois.

Les vacances scolaires, les enfants les attendent parfois très longtemps. Les quelques semaines de repos ne sont pas toujours bien réparties. Exemple avec la zone C, celle de Paris, de Montpellier et de Toulouse, principalement. Les élèves travaillent cinq semaines entre Noël et les vacances de février, contre onze, entre les congés de printemps et les grandes vacances.

Pour équilibrer le calendrier, certains ont peut-être la solution, passer de trois à deux zones. Rien n’est encore tranché, mais une commission d’élus et de représentants des parents et des professionnels du tourisme planchent sur le sujet. Le but, c’est de permettre aux enfants de mieux apprendre. Ce sont des avantages pour les écoliers, mais moins pour les hôteliers et les restaurateurs.

Leur crainte, c’est plus de clients au même moment, avec un risque d’engorgement sur les pistes de ski l’hiver et sur les terrasses l’été. Les vacances d’été pourraient être aussi remaniées. Le Président de la République souhaiterait un retour en classe dès le 20 août, avec des cours de rattrapage pour les élèves les plus en difficulté.

