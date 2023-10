Grande-Bretagne : explosion spectaculaire dans le ciel d'Oxford

Une immense boule de feu illumine la nuit anglaise près d'Oxford, elle est visible à des kilomètres. Un couple en voiture a assisté à l'explosion. "Il y avait beaucoup d'éclair tout autour de nous. Puis, un très gros éclair nous a éblouis et le ciel est devenu orange... On se sentait en sécurité, mais on arrivait à ressentir la chaleur là où on était", raconte Stuart Reid, le mari.