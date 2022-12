Jeunes supporters : des étoiles plein les yeux

Pas de chance sur ce terrain, alors nous allons voir jouer les plus grands. C'est un but pour les rouges dans les dernières secondes, malgré un grand "Hugo" dans les cages. Sur le terrain, tous les esprits sont déjà tournés vers les demi-finales de ce soir, opposant la France au Maroc. Tous sont pressés d'assister aux duels de stars et tous misent sur la victoire tricolore. "Un score de 3-0 ou encore 2-1, et but de Mbappé et Giroud..." Voilà les pronostics de ces jeunes joueurs.