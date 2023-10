Laetitia Casta : savoir dire non

Elle trouve que le prédateur arrive très tôt dans la vie. Ce n’est pas lié à un milieu. Ce qu’on oublie de dire, selon elle, c’est que c’est là, dès le départ, dans la vie de chaque enfant. Elle a été confrontée à des photographes qui ont tout essayé. Mais bien avant la mode, elle a été confrontée à cela aussi, à douze ans, en sortant de l’école. Elle savait reconnaître les dangers, parce que dans son éducation, on lui a appris, on lui a dit de faire attention. On lui a dit ce qui est juste et ce qui n’est pas juste.