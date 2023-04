Les partis pris : " E. Borne/E. Macron, le divorce", "La vraie cause de l'absentéisme" et "Proche-Orient, la paix s'éloigne"

On a été un certain nombre à considérer qu'une partie du mécontentement des employés est vis à vis du gouvernement, mais c'est aussi vis à vis des conditions de travail. Le taux d'absentéisme au travail, en 2022, était en moyenne de 5.64%, selon une étude de l'IFOP. La durée moyenne d'absence est de 18 jours et très important, la proportion d'absent au moins une fois dans l'année est de 45%. "Ces chiffres sont en dégradation, notamment pour les jeunes et ça n'étonne personne", indique Nicolas Bouzou. Les causes d'arrêts de travail sont les suivantes : 43% Covid, 39% maladie saisonnière et 32% fatigue. Les causes affectant la santé mentale est en premier temps le stress, pour 67%, la charge du travail, à 51%, et finalement le manque de reconnaissance, à 46%. "Les Français travaillent beaucoup à partir du moment où on leur montre de la reconnaissance et où on valorise leur travail", le message de Nicolas Bouzou.