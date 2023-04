Les partis pris : "Le masochisme d'É. Borne", "Baisse du CO2, un trompe-l'œil" et "Finlande, le mirage Sanna Marin"

La baisse de 2.5% d'émission de carbone en France, en 2022, est un "trompe l'œil". Ce sont des chiffres qui sont établis par le Citepa, un organisme chargé de mesurer le nombre de tonnes de carbone émis chaque année. Mais c'est un chiffre qu'il faut corriger, selon François Lenglet. D'abord, il y a un aléa météorologique. L'année 2022 était plus chaude, l'hiver était plus chaud, donc on a moins consommé de gaz et d'électricité pour se chauffer. De l'autre côté, il y a également la montée du prix du gaz et de l'énergie. Mais aussi, le déficit commercial s'est creusé en 2022. Il y a également des produits fabriqués à l'étranger, mais vendus en France, dont les émissions pour leur production ne sont pas prises en compte. "Cette baisse n'est-elle pas liée à l'industrialisation de la France ?", se demande François Lenglet.