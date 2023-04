Marseille : enquête sur des fusillades en série

Dans une cité, deux réseaux s’affrontent, ils ont un nom, le Yoda et le Maga. La concurrence s’affiche directement sur les murs, mais aussi en ligne. Sur la plateforme Telegram, chaque clan partage publiquement à sa communauté les offres du jour : cannabis ou cocaïne, ainsi que la présence ou non des forces de l'ordre. Dernières ces annonces, des règlements de compte, dont les premières victimes sont souvent les petites mains des réseaux de plus en plus jeunes.