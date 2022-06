Poids, couleur... Comment bien choisir son melon ?

La première chose à faire est de soupeser le melon. Plus le melon est lourd, plus il est mûr et sucré. "Sur deux melons, à volumes égaux, le plus lourd sera sûrement le plus mûr et le meilleur à déguster", explique Antoine Peugeot.

Ensuite, il faut regarder sa couleur. "Elle doit être verte, tournant jaune", poursuit le spécialiste. C’est-à-dire que le melon ne doit être ni trop vert, ce qui signifierait qu’il est à sous-maturité, ni trop jaune, à l’inverse, à sur-maturité.