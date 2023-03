Laura Chaubard : "Avec un tel besoin de compétences scientifiques, on ne peut pas se passer du talent des femmes"

Partout autour de nous, les sciences structurent notre environnement. Les sujets d’actualité font intervenir les mathématiques, la physique, la biologie, l’histoire, etc. Laura Chaubard mesure le défi de la défiance scientifique qui s’exprime sur les réseaux sociaux et parfois jusque dans les écoles : "Cette défiance vis-à-vis de la démarche scientifique, de la notion de vérité ou de démonstration est particulièrement préoccupante. Le rôle d'une école comme Polytechnique reste de former des ingénieurs au service des défis qui nous attendent." La nouvelle directrice se réjouit de voir des étudiants qui cherchent du sens à ce qu’ils font : "Ils ne réfléchissent plus en plan de carrière. Ils se demandent où est-ce qu’ils vont apprendre, se rendre utile et prendre du plaisir ? Le travail n'a pas vocation à être une souffrance."

Les défis, Polytechnique en compte plusieurs d’importance : demeurer gratuite et ouverte à toutes et à tous. "Elle doit rester un lieu d’émancipation. Il faut accroître la diversité des profils que l'on va chercher. Elle doit toujours continuer à former les meilleurs", s’enthousiasme la scientifique.